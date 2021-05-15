Рябошапка заявил, что после его увольнения с должности генпрокурора Порошенко “реально кошмарили”
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“Первые полгода после того, как наша команда ушла из Офиса генпрокурора, реально “кошмарили”, грубо говоря, не юридическим языком, Порошенко. Он постоянно вызывался на допросы, проводились какие-то обыски, другие процессуальные действия. Потом как-то все резко стихло. И все. И в прокуратуре, в ГБР (Госбюро расследований. – “ГОРДОН”), в СБУ больше ни у кого нет вопросов к господину Порошенко”, – сказал Рябошапка.
По его наблюдениям, после “кошмарения” Порошенко представители его партии “Европейская солидарность” в Верховной Раде “едва не целовали руки” генпрокурору Ирине Венедиктовой во время ее отчета.
“Никакой критики, никаких вопросов. Все было хорошо. […] Если Венедиктова с Порошенко в эту игру играли, то я не хотел быть субъектом такой игры. Я не хотел быть игрушкой в руках Зеленского”, – отметил Рябошапка.
Он считает, что процессуальные перспективы имели несколько фактов, которые касались Порошенко, но перечислять их экс-генпрокурор не стал.
“Я не хотел бы их сейчас называть. Одно из интересных дел, о котором публично говорили, поэтому я тоже об этом могу сказать, так это “Укрэксимбанк” и кредит, который был предоставлен на невыгодных для государства условиях, кажется, автокорпорации “Богдан”. Прокуроры тогда обратились в суд, когда была наша команда в Офисе генпрокурора. После того как мы ушли из прокуратуры, это дело сейчас просто сливается, прокуроры просто не ходят на судебные заседания. Такое впечатление, что государству это просто неинтересно и государству не нужно вернуть сотни миллионов гривен в государственный бюджет, отдать их украинцам, купить те же вакцины”, – объяснил Рябошапка.
Контекст:
Рябошапка проработал на должности генпрокурора полгода. Зеленский назначил его генпрокурором 29 августа 2019 года. 5 марта 2020 года Верховная Рада приняла постановление о недоверии ему. Зеленский заявил тогда, что Рябошапка не показал результат. Венедиктова возглавляет Офис генпрокурора с 17 марта.
18 сентября адвокат пятого президента Илья Новиков сообщил, что Государственное бюро расследований ведет расследование 58 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.
Порошенко был президентом Украины с июня 2014 года по май 2019-го, сейчас он нардеп от “Европейской солидарности”.
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