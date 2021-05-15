Рябошапка заявил, что после его увольнения с должности генпрокурора Порошенко “реально кошмарили”

“Первые полгода после того, как наша команда ушла из Офиса генпрокурора, реально “кошмарили”, грубо говоря, не юридическим языком, Порошенко. Он постоянно вызывался на допросы, проводились какие-то обыски, другие процессуальные действия. Потом как-то все резко стихло. И все. И в прокуратуре, в ГБР (Госбюро расследований. – “ГОРДОН”), в СБУ больше ни у кого нет вопросов к господину Порошенко”, – сказал Рябошапка.

По его наблюдениям, после “кошмарения” Порошенко представители его партии “Европейская солидарность” в Верховной Раде “едва не целовали руки” генпрокурору Ирине Венедиктовой во время ее отчета.

“Никакой критики, никаких вопросов. Все было хорошо. […] Если Венедиктова с Порошенко в эту игру играли, то я не хотел быть субъектом такой игры. Я не хотел быть игрушкой в руках Зеленского”, – отметил Рябошапка.

Он считает, что процессуальные перспективы имели несколько фактов, которые касались Порошенко, но перечислять их экс-генпрокурор не стал.

“Я не хотел бы их сейчас называть. Одно из интересных дел, о котором публично говорили, поэтому я тоже об этом могу сказать, так это “Укрэксимбанк” и кредит, который был предоставлен на невыгодных для государства условиях, кажется, автокорпорации “Богдан”. Прокуроры тогда обратились в суд, когда была наша команда в Офисе генпрокурора. После того как мы ушли из прокуратуры, это дело сейчас просто сливается, прокуроры просто не ходят на судебные заседания. Такое впечатление, что государству это просто неинтересно и государству не нужно вернуть сотни миллионов гривен в государственный бюджет, отдать их украинцам, купить те же вакцины”, – объяснил Рябошапка.

Контекст:

Рябошапка проработал на должности генпрокурора полгода. Зеленский назначил его генпрокурором 29 августа 2019 года. 5 марта 2020 года Верховная Рада приняла постановление о недоверии ему. Зеленский заявил тогда, что Рябошапка не показал результат. Венедиктова возглавляет Офис генпрокурора с 17 марта.

18 сентября адвокат пятого президента Илья Новиков сообщил, что Государственное бюро расследований ведет расследование 58 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Порошенко был президентом Украины с июня 2014 года по май 2019-го, сейчас он нардеп от “Европейской солидарности”.

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