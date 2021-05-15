Советник главы МВД Мартыненко: Если будет приговор по Медведчуку, пройдет немного времени и страна забудет, кто это

“Если будет наблюдаться некий политический след, Медведчук выиграет все, что может выиграть, у него поднимутся рейтинги, он будет апеллировать абсолютно ко всем, он будет говорить о политическом преследовании. Поэтому я сторонник того, что в уголовном производстве никаких политических вещей быть не может. Четко должна быть прописана вся суть преступления, вся доказательная база. А дальше, опираясь на нее, мы должны получить судебный приговор”, – отметил он.

При этом Мартыненко не считает Медведчука “мощной личностью на мировой геополитической арене”.

“Личность Медведчука не столь мощная на мировой геополитической арене, чтобы из-за него развязывались войны. Он является главой “пятой колонны”. Когда закрыли медведчуковскую информационную империю, ожидали, может, что-то будет, но прошло достаточно много времени и об этом забыли. Я уверен: если у нас будет приговор по Медведчуку, пройдет совсем немного времени и вся страна забудет, кто это”, – подчеркнул советник главы МВД.

Контекст:

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Медведчука, его коллеги по фракции Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы “112 Украина”, ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук считает дело политически мотивированным.

—