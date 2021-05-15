 

“Это очень круто!” Зеленский отреагировал на кубковую победу “Динамо” двухдневной давности

15.05.2021, 20:38, Новости дня
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“Золотой хет-трик легендарного “Динамо”. Суперкубок, чемпионство и Кубок Украины. Это очень круто! Этого долго ждали. И это только начало славного пути к международным кубкам и победам в Лиге чемпионов”, – написал глава государства.

Он пожелал киевскому клубу вдохновения, успехов и свершений.

Золотий хет-трик легендарного @DynamoKyiv. Суперкубок, чемпіонство і Кубок . Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів. pic.twitter.com/bNRJQ2WWWU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

Контекст:

После назначения в июле 2020 года главным тренером “Динамо” румынского специалиста Мирчи Луческу команда завоевала все три национальные трофеи.

25 августа – Суперкубок Украины, обыграв чемпиона украинской Премьер-лиги донецкий “Шахтер” (3:1).

25 апреля 2021 года “Динамо”, обыграв со счетом 5:0 “Ингулец” из поселка Петрово Кировоградской области, досрочно стало чемпионом Украины.

13 мая – Кубок Украины. В финале с результатом 1:0 киевляне победили луганскую “Зарю”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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