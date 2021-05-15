 

Пушков отреагировал на слова Зеленского о европейской Украине: Это просто пустозвонство

15.05.2021, 20:16, Разное
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В эту субботу, 15 мая, глава государства поздравил народ с Днем Европы. На своей странице в “Твиттер” Владимир Зеленский отметил, что Украина является центром и сердцем Европы “по географии, духу и ценностям”. Он подчеркнул, что граждане доказали это на Майдане и продолжают доказывать это каждый день.

На пост президента отреагировал член Совета Федерации. В своем телеграм-канале Пушков поинтересовался, почему Украина “так отчаянно рвется в Европу”, если, как утверждает Зеленский, страна уже является частью союза. “Не потому ли, что она – ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции?”, – написал он.

Также сенатор признался, что не понимает, когда Незалежная успела стать сердцем Европы. Алексей Пушков напомнил, что в истории страны не было европейских процессов – ренессанса, реформации и других. “Это же просто пустозвонство… Зеленский совсем перебрал”, – выразил мнение член Совета Федерации.

&#55356;&#56826;&#55356;&#56806; is Europe. We’re Europeans, the center & heart of Europe by geography, spirit, values ​​& aspirations. We proved it on Maidan & we prove it every day changing our state, building independence & our future, defending the eastern border of Europe. &#55356;&#56826;&#55356;&#56806; will definitely be in #EU &#55356;&#56810;&#55356;&#56826; pic.twitter.com/vOZ1GZoONB

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

Ранее Алексей Пушков рассказал, почему не имеет смысла поздравлять Владимира Зеленского с Днем Победы. Сенатор пояснил, что 9 мая для украинского политика является поводом для новых выпадов в адрес России. По его словам, Киев не раз пытался принизить роль СССР в победе над нацистской Германией.



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