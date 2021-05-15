 

McDonald’s понизит почасовую зарплату для своих сотрудников на территории России из-за санкций США

15.05.2021, 20:06, Разное
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McDonald’s Corp. понизит заработную плату сотрудников ресторанов в России, которые принадлежат компании.

Это решение затронет свыше 3,5 млн человек, получающих почасовую оплату. Так, в среднем их зарплата уменьшится на 10-15% в следующие несколько месяцев, в компании пояснили, что такие меры будут приняты в связи с положениями санкционных мер, принятых в отношении России со стороны США.

McDonald's Corp. понизит заработную плату сотрудников ресторанов в России, которые принадлежат компанииСотрудники, не относящиеся к административному персоналу, примерно в 660 собственных ресторанах McDonald’s в России на начальном уровне будут получать 100-175 руб. в час после понижения зарплаты, супервайзеры — 150-200 руб. в час.

Из 13 900 ресторанов, работающих в России под брендом McDonald’s, большинство заведений работают по франшизе. Их владельцы заявили о намерении также пересмотреть заработную плату и льготы для своих сотрудников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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