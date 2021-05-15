 

Елена Перминова и Александр Лебедев в четвертый раз стали родителями

15.05.2021, 20:00, Разное
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Модель Елена Перминова и бизнесмен Александр Лебедев снова стали родителями! Сегодня, 15 мая, у пары родился сын Саша. Многодетная мама опубликовала черно-белые снимки, сделанные в родильной палате, где вместе с нею находился Александр, и написала:

Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька! 15.05.2021. Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и света. Для меня большая честь пройти это приключение вместе.

Пол и имя ребенка не стали для ее подписчиков большой новостью: еще во время беременности она рассказала аудитории, что ждет мальчика и что хочет назвать его в честь любимого. Это же она подтвердила и на своей вечеринке в честь будущего малыша – baby shower, которая состоялась в минувший понедельник.

Елена Перминова и Александр Лебедев

Напомним, за время отношений с Александром Лебедевым Елена Перминова родила бизнесмену теперь уже четверых детей. Материнство она успешно совмещает с модельной деятельностью и работой над своим благотворительным проектом SOS by Elena Perminova, который запустила несколько лет назад. О том, как ей удается все совмещать и какое место занимает материнство в ее жизни, Елена рассказывала в интервью HELLO!:

Я всегда мечтала, чтобы у меня было как минимум двое детей и чтобы они были так же дружны между собой, как мы с моей сестрой Сашей. Когда мы всей семьей путешествуем, собираемся за пасхальным столом или просто дурачимся в детской, я не могу надышаться этими моментами, это счастье сложно передать словами. Стараюсь чаще говорить близким о том, как я их люблю, и верю, что они это чувствуют.

В начале 2020-го модель объявила о помолвке с бизнесменом Александром Лебедевым после 15 лет отношений и рождения троих детей. А о своей четвертой беременности модель рассказала в соцсетях в декабре прошлого года. Она продемонстрировала очевидные изменения в своей фигуре и написала:

Ребята, тут такое дело…

Также несколько лет назад HELLO! побывал в гостях у Елены и Александра Лебедева.



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