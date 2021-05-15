Марка Nissan представит новый кроссовер под маркой Venucia

Японский бренд Nissan Motor в скором времени выпустит в Китае компактный кроссовер, который выйдет под маркой Venucia.

Фотографии автомобиля уже представлены в Сети. Новинка появится на рынке под названием V-On. Эксперты констатировали, что модель имеет спортивную внешность, выраженную в светодиодной оптике и решетке радиатора темного оттенка. Вместе с тем автомобиль имеет размеры, которые несколько уступают полноразмерному кроссоверу Nissan X-Trail. Разработчики применили платформу CMF-C/D.

Кроме того, автомобиль имеет 1,5-литровый двигатель с турбиной на 190 л.с. мощности. Также указывается, что на европейском рынке компактный кроссовер выйдет под названием Nissan Qashqai Visia. Остальные данные по новинке пока отсутствуют.