 

Компания Volkswagen анонсировала презентацию минивэна Transporter 7

15.05.2021, 19:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Немецкая компания Volkswagen намерена представить в июне обновленный минивэн Volkswagen Transporter 7.

В Сети активно делятся тизерными изображениями, посвященными данному автомобилю. Вместе с тем новинка получит подвижную платформу, которая предполагает использование специальных рельсов. Кроме того, за счет такой особенности передвижение стола по салону практически не ограничено. Для осуществления трансформации потребуется активировать единственную кнопку. Инженеры выполнили минивэн Transporter 7 на платформе MQB.

Предполагается, что новинка получит 2-литровый дизельный агрегат, однако в дальнейшем в продаже также предложат гибридную версию с 1,4-литровым мотором и электродвигателем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / Разработан новый язык программирования

16.12 / COVID-19 в Украине. За сутки госпитализировали более 3 тыс. человек

06.04 / L’Express – вакцинация в Солсберийском соборе проходит под Баха, Моцарта и джаз

14.12 / Регистрацию «Спутника V» в других странах решили ускорить

07.03 / Посольство начало проверку сообщений о падении вертолета в ЦАР с российскими военными

09.04 / В МИД заявили о желании сотрудничать с партнерами по космосу

06.07 / Анонсировано открытие второго мобильного технопарка «Кванториум» в Новгородской области

07.10 / На саммите Украина – ЕС подтвердили безвиз, в Кыргызстане отменили результаты выборов. Главное за день

15.07 / Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу

15.02 / Загрязнения в атмосфере помогут обнаружить внеземную цивилизацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика