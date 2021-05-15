Компания Volkswagen анонсировала презентацию минивэна Transporter 7

Немецкая компания Volkswagen намерена представить в июне обновленный минивэн Volkswagen Transporter 7.

В Сети активно делятся тизерными изображениями, посвященными данному автомобилю. Вместе с тем новинка получит подвижную платформу, которая предполагает использование специальных рельсов. Кроме того, за счет такой особенности передвижение стола по салону практически не ограничено. Для осуществления трансформации потребуется активировать единственную кнопку. Инженеры выполнили минивэн Transporter 7 на платформе MQB.

Предполагается, что новинка получит 2-литровый дизельный агрегат, однако в дальнейшем в продаже также предложат гибридную версию с 1,4-литровым мотором и электродвигателем.