Chery представит в РФ в 2021 году два кроссовера CheryExeed

Китайская марка Cheryexeed выпустит для российского рынка новые кроссоверы VX и LX до конца 2021 года.

Напомним, первая новинка уже доступна на китайском рынке, где продается с 1,6-литровым бензиновым мотором на 197 л.с. Кроме того, автомобиль поставляется с передним или полным приводом. Что касается компактной модели CheryExeed LX, то здесь предложены версии с 1,5 и 1.6-литровыми агрегатами, которые выдают 156 и 197 л.с. Пока производитель не называет точную дату выхода кроссоверов в РФ.

Вместе с тем эксперты не готовы прогнозировать стоимость китайских кроссоверов для российского рынка до поступления в свободную продажу.