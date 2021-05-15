Уфологи увидели рядом с МКС НЛО как на древней иконе

Очертания неопознанного летающего объекта, похожего на тот, который в 1350 году иконописец изобразил на холсте своего творения, был замечен по близости от МКС. Признаки необычного сходства были зафиксированы сторонниками конспирологических теорий. Представителем таковых был выложен видеоролик на YouTube, подтверждающий данное событие.

Приверженцем теорий заговора утверждалось, что это было НЛО, необыкновенно схожее с объектами, изображенными на древней иконе, которое пролетело рядом с Международной космической станцией. Он заявил, что контуры таинственного корабля практически идентичны с тем, что нарисован на православной иконе, которая была написана в 1350 году.

На кадрах с МКС, на которые полмесяца назад обратил внимание другой любитель НЛО, показано наличие объекта, имеющего конусообразную форму и тянущийся за ним инверсионный след. Объект находился рядом с ракетой-носителем Starlink SpaceX. Появляясь в правом нижнем углу, он на мгновение обретает форму схожую с объектом на иконе, имея заостренный наконечник и полукруглый край.

Икона обнаружена в монастыре Високи Дечани в Сербии. На ней представлено распятие Иисуса Христа, а также есть наличие странных изображений в верхних углах, так заинтересовавших конспирологов всего мира. По их утверждениям это НЛО, вид которых точно такой же, как и у объекта, зафиксированного около МКС.

Кстати говоря историки из Сербии считают, что на иконе эти элементы символизируют Солнце и Луну, которые в мировоззрении древнего иконописца испытывают страдания по причине распятия Христа.

Источник: planet-today.ru