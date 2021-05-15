“Близнецовость – сложная черта”: Ученый рассказала о генетическом механизме появления на свет близнецов

Российский ученый Юлия Ковас недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором объяснила генетический механизм появления на свет близнецов. По словам специалиста, такое неординарное событие обусловлено целым рядом сопутствующих факторов – от физиологических до географических.

Как пояснила российский исследователь, являющаяся, к слову, профессором генетики и психологии Лондонского университета, в целом около 2-3% населения Земного шара являются близнецами. При этом около трети из упомянутого количества рождаются монозиготными, идентифицируются как полные генетические “копии” друг друга и появляются на свет в результате деления одной оплодотворенной яйцеклетки. Другие же, часто называемые “двойняшками”, являются дизиготными: однополыми, когда рождаются два мальчика или две девочки, либо разнополыми. Их соотношение друг к другу по количеству, по словам Юлии Ковас, является примерно одинаковым. Примечательно, что точная причина деления яйцеклетки, обусловливающая появление “полных близнецов”, научному миру пока неизвестна. Рождение же дизиготных близнецов происходит вследствие генетической предрасположенности и чаще всего обусловлена наследственностью.

Специалист отметила, что генетические влияния могут быть простыми, когда за определенную тенденцию отвечает лишь один ген, или сложными, в которых имеет место влияние большого количества факторов на какую-либо черту. “Близнецовость – такая сложная черта, которая обеспечивается большим количеством генов. Дизиготная близнецовость прослеживается по материнской линии, возможно, потому что наследуется какой-то процесс, связанный с овуляцией. Однако сегодня мы знаем, что отцы могут быть носителями таких генов и могут передавать своим дочерям. Возможно, и другие процессы могут повышать вероятность близнецовости. Многие генетические факторы, связанные с этим феноменом, еще не установлены”, – объяснила Юлия Ковас.

К слову, упомянула эксперт и о возможном наличии средового фактора воздействия на вероятность рождения близнецов. К примеру, по статистике, на территории восточноазиатских стран рождается очень малое количество двойняшек, а вот для населения Африки число таких детей может доходить до 20% от общего числа рожденных в некоторых странах континента. Впрочем, исследователь призналась, что и данная географическая корреляция пока доподлинно не может быть объяснена наукой.

Источник: rg.ru