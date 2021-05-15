 

Умерла любимая женщина Евгения Леонова, с которой он прожил до конца своих дней

15.05.2021, 19:46, Разное
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Как печально слышать слова о кончине творческих людей. Особенно в последние годы, когда уходят от нас самые известные, талантливые и любимые нами актеры. Тяжело и прискорбно узнать об очередной утрате. Но как бы ни было грустно, эти слова прозвучали вновь. Сообщение коллег о кончине актрисы Ванды Владимировны Леоновой, которой было 85 лет, для всех почитателей ее таланта стало неожиданностью. В наших сердцах она будет оставаться живой, как ее героини в сыгранных фильмах.

Творческая деятельность

Роли, как сцены из жизни, выбираются по возрасту и проживаются вместе с актером до последних дней его жизни.

Так и Ванда Владимировна полвека отдала театру «Ленком», работала и имела массу ролей в самых значимых спектаклях. Ушла из театра, когда ей исполнилось 79 лет.

Личная жизнь

Профессиональна на сцене. Доброжелательна в жизни. В семье была всеми любима.

В 1957 году, став женой Евгения Леонова, переехала в Москву из Свердловска, где жила до встречи с будущим супругом. Это время осталось памятным и незабываемым эпизодом их встречи. Прогулки по городу, чтение стихов и его болтовня с прекрасным чувством юмора влюбили в себя молодую и скромную студентку музыкально педагогического училища.

Родители Леонова были рады принять ее в свою семью. Творческая семья жила скромно, но для друзей и близких двери дома всегда были открыты.

Эту любовь с первой встречи с Евгением она пронесла через всю жизнь. Прожив с ним 35 лет, до последних дней не могла смириться с его кончиной.

В любви родился сын Андрей, единственный наследник, продолживший династию актеров. Он всячески поддерживал мать в трудные дни утраты. И она всегда с благодарностью принимала его помощь.

Она прожила прекрасную, творческую и счастливую жизнь. Но, до последних дней оставаясь в тени своего дома, не давая интервью и не участвуя в телепередачах, Ванда Владимировна направляла всю свою любовь к семье и подрастающим внукам.

Возможно, династия актеров в этой семье продолжится.

Поклонники ее таланта выражают соболезнования сыну Андрею Евгеньевичу Леонову, всей его семье и коллегам по театру. Скорбим вместе с вами.



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