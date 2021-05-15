 

Полиция Парижа применила против демонстрантов резиновые пули

15.05.2021, 19:44, Новости дня
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Полиция в Париже после неоднократного применения слезоточивого газа и водометов начала стрелять в демонстрантов в поддержку Палестины резиновыми пулями.

Периодически столкновения стихают, но правоохранители остаются на позициях в ожидании агрессии и провокаций. Сотрудники сил безопасности также задерживают и обыскивают протестующих, которые пытаются прорваться в заблокированные кордоном полиции зоны 18 округа, передает РИА «Новости».

Отмечается, что протестующие продолжают закидывать разными предметами полицию и жечь мусорные баки. Несмотря на запрет властей, акция в поддержку Палестины началась в 15.00 в районе Барбес в 18-м округе Парижа.

Полиция не раз применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, но численность акции только растет. Агрессивно настроенная толпа кидает в правоохранителей бутылки, деревянные доски, петарды, сжигает предметы, полиция в ответ распыляет газ и применяет водометы.

Напомним, на первомайской демонстрации в Париже полицию закидали петардами и фейерверками, были задержаны 17 человек. В акции участвовали представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения «желтых жилетов».



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