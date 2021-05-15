 

Высылаемая пресс-секретарь посольства США охарактеризовала работу в России

15.05.2021, 19:44, Новости дня
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Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс, которую высылают из страны в рамках ответа на санкции Вашингтона, назвала честью работу в России.

«Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!» – написала она в своем Twitter.

Spokesperson @usembru Rebecca Ross: “It was an honor to work in Moscow w/ so many Russian & international journalists who reach for truth, & offer insight & information to the people of Russia & the world so we may draw our own conclusions. До новых встреч, прекрасная Россия!" pic.twitter.com/5UqLZfXkrv

— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) May 15, 2021  

Ранее Росс подтвердила, что фигурирует в списке из десяти американских дипломатов, объявленных в РФ персонами нон грата. Такое решение было принято на фоне того, что Вашингтон без каких-либо объяснений более полугода отказывается впустить в Соединенные Штаты подготовленного для работы в российском посольстве пресс-секретаря.

Напомним, 15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях. В Ответ 21 апреля РФ объявила о выдворении десяти дипломатов США. Американские дипломаты, среди которых оказалась и Ребекка Росс, должны покинуть Россию до 21 мая. Кроме того, США попали в список недружественных РФ государств, в связи с чем в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран.



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