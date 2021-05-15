 

Пермские школьницы сожгли ферму ради ролика для TikTok

15.05.2021, 19:44, Новости дня
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В Пермском крае две школьницы во время съемок видеоролика для TikTok подожгли солому на ферме, сгорело имущество на сумму 150 тыс. рублей, информирует пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным ведомства, две школьницы пробрались на ферму, где нашли скирды соломы объемом более 195 тонн. Они стали поджигать кучи сухой травы и тушить, происходящее снимали на видео для соцсети TikTok. Через некоторое время вспыхнуло сильное пламя, которое школьницы пытались сбить, однако не смогли и убежали. Огонь позднее потушили пожарные. При этом имущество фермы на сумму 150 тыс. рублей сгорело. Лица, причастных к поджогу, установлены. Сотрудники правоохранительных органов провели с родителями девочек разъяснительные беседы, передает РИА «Новости».

Как отметили в ведомстве, в отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ». Уточняется, что в конце мая на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет решен вопрос о постановке школьниц на профилактический учет в отделе полиции.

Кроме того, владелец фермы имеет право обратиться в суд и взыскать с их родителей причиненный ущерб.

В феврале полиция задержала студента, который в полуголом виде станцевал на Мамаевом кургане ради привлечения подписчиков на свой канал в TikTok.



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