 

В Минздраве Украины рассказали, когда педагогов будут прививать от COVID-19

15.05.2021, 19:42, Новости дня
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“Почему сейчас мы хотим их вакцинировать? Потому что через месяц у них начнется сезон отпусков и дальше уже сентябрь. Поэтому мы их приоритетизируем, провакцинируем и подготовимся к осенне-зимнему периоду”, – сказал Ляшко.

По его словам, при жестком карантине закрывать школы не нужно.

“Потому что онлайн-образование не заменит офлайн-образование”, – объяснил замминистра.

С 18-го по 21 мая ежедневно в Украине будут прибывать партии вакцины Pfizer, в общем планируется доставить 473 тыс. доз, напомнил Ляшко.

“Для желающих вакцинироваться педагогов распределяют из этой партии 378 тыс. доз. Их должно хватить для 180 тыс. работников”, – отметила ТСН.

Ляшко сказал, что работники образования должны записываться на прививку от коронавируса у руководителей своих заведений.

Контекст:

В Украине в лист ожидания прививки от коронавирусной инфекции COVID-19 записалось более 553 тыс. украинцев. За прошлые сутки сделали 23,6 тыс. прививок, первую дозу в стране получило более 936 тыс. человек, полностью вакцинирован 13 661 человек.

В стране зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинируют украинцев с 24 февраля. В Украину привезли уже почти 2,2 млн доз вакцин (больше всего – 1,2 млн – препарата Sinovac Biotech, очередная партия которого прибыла 9 мая). Минздрав заключил контракты на поставку 42 млн доз вакцин, в том числе 8 млн доз по программе COVAX. Все эти вакцины Украина планирует получить до конца 2021 года.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 13 мая отметил, что достигнуть 100-процентной вакцинации от COVID-19 будет невозможно, Минздрав надеется на вакцинацию 70% населения.

Население Украины по состоянию на 1 января 2021 года – 41 млн 588 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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