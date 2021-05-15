СМИ назвали стоимость каждого запуска ракеты израильской системы ПВО “Железный купол”

Издание подчеркнуло, что за несколько дней “Железный купол” выпустил “тысячи ракет”.

Расходы Израиля на оборону составляют в 2021 году 5,6% от ВВП страны, отмечала в апреле “Русская служба ВВС”. По этому показателю Израиль находится на третьем месте в мире после Саудовской Аравии (8,4%) и Кувейта (6,5%).

Контекст:

Система ПВО “Железный купол” работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой установке.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км.

Сейчас в стране 10 батарей системы.

The National отмечает, что “Железный купол” показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

“Железный купол” массово используется в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной.

Израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

Кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По информации The Times of Israel на утро 14 мая, по Израилю было выпущено около 2 тыс. ракет, погибло девять человек, включая пятилетнего мальчика и 87-летнюю женщину, которая умерла 13 мая (упала и ударилась головой, когда бежала в бомбоубежище).

С 10 мая в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 700 военных целей ХАМАС, убито порядка 60 представителей движения, в том числе 10 старших командиров, отмечает The Jerusalem Post. По данным местных властей на 14 мая, в секторе Газа погибло 115 человек, около 600 получили ранения.

Израиль заявляет, что большинство жертв в Газе – члены террористических групп и в некоторых случаях жертвы собственных ракет ХАМАС, которые приземлились внутри сектора.

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