Нефть движется в Арктику

В Республике Коми — экологическая катастрофа.

«Нефть уже заходит в Усу. Ледоход сильный, поэтому боны практически не поставить. Точнее, их поставили, но они мало что сдерживают. Запах в селе очень сильный», — жительница села Новикбож Республики Коми Екатерина Дьякова описывает, что происходит на ее глазах прямо сейчас. Очередной нефтеразлив произошел на реке Колва, его объем пока не берутся оценить даже профессиональные экологи.

Режим ЧС власти Коми ввели на северо-востоке республики 11 мая. Авария произошла на границе с Ненецким автономным округом. Компания ЛУКОЙЛ-Коми уже признала нефть своей — 12 мая на сайте компании появилось сообщение об обнаружении «утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода от МНС Ошского месторождения до ДНС-5 Харьягинского месторождения».

Координатор всероссийского экодвижения «Нам здесь жить», заместитель главы экологической организации Коми «Комитет спасения Печоры» Александр Сладкоштиев говорит, что на сегодня площадь загрязнения уже превысила 12 тысяч квадратных километров. И несмотря на усилия, которые подрядчик нефтедобывающей компании — аварийно-спасательное формирование «Природа» — прилагает для купирования разлива, пятно продолжает двигаться по реке и оседать на берегах.

Разлив нефти в реке Уса. Фото: Комитет спасения Печоры

«Видно, что большая часть нефти осела на берегах реки. Сейчас уровень воды падает, и на берегу остается черная полоса. Это типичная картина для нефтеразлива в весенний период, — объясняет эколог. — Скорость течения в центре и по берегам разная, пленка растягивается на большое расстояние».

Уже известно, что разрушился действующий нефтепровод, проходящий по дну (по другой версии — под дном) реки. По словам Сладкоштиева, нефть под большим давлением выбрасывалась в воду в течение 6 часов. Со дня на день Комитет спасения Печоры планирует предоставить предварительные расчеты нанесенного природе урона: «Туда войдет ущерб лесу, тундре, водным биоресурсам — речной флоре и фауне. Скорее всего, сумма будет исчисляться сотнями млн рублей».

Сколько времени займет окончательная ликвидация разлива, неизвестно. По словам жителей, сейчас ликвидаторы срезают покрытый нефтяной пленкой кустарник на берегах. Собирают ядовитую пленку и с поверхности воды. Как сообщает приехавший накануне в Колву глава республики Владимир Уйба, к вечеру 13 мая было собрано около 7 тонн.

Судя по тому, что пятно уже заходит в Усу, куда впадает Колва, большая вода несет его по направлению к Печоре. Дальше — Северный Ледовитый океан.

Прокуратура Усинска проводит проверку случившегося. Окрестным жителям запрещено использовать воду из реки.

Ликвидация последствий нефтеразлива. Фото: Комитет спасения Печоры

Жители Усинского района Коми сталкиваются с нефтеразливами регулярно. Земля здесь покрыта сетью нефтепроводов, экологи периодически фиксируют их разгерметизацию, локальные, а иногда крупные аварии. Местные жители считают, что дело в ветхости системы, компания не склонна с этим соглашаться.

Последний раз нефть в Колве видели всего 7 месяцев назад, в октябре 2020-го. Тогда власти Усинска тоже вводили режим ЧС, причиной загрязнения стала протечка на недействующем нефтепроводе Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе. Экологи критиковали чиновников за медлительность: режим ЧС был введен только через 15 часов после сообщения об аварии. Тогда Следственный комитет по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Фото: пресс-служба главы Республики Коми / ТАСС

Другой сравнительно недавний разлив произошел в 2013 году, когда пятно растянулось более чем на 200 км и попало в Печору.

Официально в случившемся обвинили компанию «РусьВьетПетро».

Самая крупная авария в Усинском районе произошла в 1994 году, когда в окружающую среду вылилось около 200 тысяч тонн нефти. Этот нефтеразлив вошел в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший на суше. Загрязненная территория включала в себя 8 населенных пунктов с населением в 63 500 человек. По Печоре нефть тогда дошла до Баренцева моря.

Татьяна Брицкая

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