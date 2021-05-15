Появились снимки обновленного кроссовера Dacia Duster 2022 года

Рассекречены фотографии рестайлингового кроссовера Dacia Duster для европейского рынка.

В свою очередь, автомобиль можно детально рассмотреть со всех сторон задолго до официальной премьеры. Автомобиль обладает стильной светодиодной оптикой, улучшенной решеткой радиатора, а также другими выгодными отличиями. Вместе с тем бамперы сохранили защитную пленку, однако предполагается, что здесь применили модернизированную форму.

Разработчики на данный момент скрывают техническую начинку автомобиля, однако предполагается, что предложат новую линейку силовых агрегатов. Дата выхода и стоимость кроссовера Dacia Duster пока не озвучена производителем.