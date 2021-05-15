 

Бренд BMW выпустит водородную вариацию кроссовера X5

15.05.2021, 18:58, Новости дня
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Немецкий бренд BMW выпустить водородную версию популярного кроссовера BMW Х5.

Данный автомобиль смогут официально представить публике уже к 2022 году. Благодаря появлению безвредной модификации станет возможным также добиться увеличения запаса хода. Вместе с тем добиться исполнения планируется при участии специалистов Toyota, которые разрабатывают топливные элементы.

Следует отметить, что аналогичную политику в настоящее время исполняют многие другие автомобильные бренды, заинтересованные в поступлении на рынок водородных автомобилей. Остальные подробности о модели пока не сообщаются публике.



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