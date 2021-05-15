Названы продукты, которые нельзя есть аллергикам

Врач Дали Мачарадзе пояснила о продуктах, которые нельзя есть аллергикам. Их лучше навсегда исключить из рациона питания, если присутствует реакция на пыльцу.

Те, кто имеет аллергию на пыльцу деревьев, не должны употреблять в пищу яблоки, груши, нектарины, сливы. Также лучше быть осторожными с сельдереем, морковью, петрушкой. Эти продукты не нужно употреблять в пищу в цельном виде и в соках, особенно свежевыжатых, поскольку присутствуют одинаковые молекулы аллергенов.

При аллергии на пыльцу злаковых трав нудно исключить из рациона мед. Следующей волной являются реакции на цветение амброзии и полыни. В данном случае лучше не употреблять в пищу дыню, семечки, арбуз, подсолнечное масло, некоторые специи.

Существуют некоторые лекарственные препараты, которые смогут подавить или же снизить реакцию на пищевые аллергены. Также сейчас проводится аллерген-специфическая иммунотерапия. Этот метод предусматривает поэтапное введение пациента вещества, к которому развилась повышенная чувствительность. По мере увеличение дозы изменяется восприимчивость организма к аллергену.

Источник: radiosputnik.ria.ru