 

Названы продукты, которые нельзя есть аллергикам

15.05.2021, 18:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Дали Мачарадзе пояснила о продуктах, которые нельзя есть аллергикам. Их лучше навсегда исключить из рациона питания, если присутствует реакция на пыльцу.
Те, кто имеет аллергию на пыльцу деревьев, не должны употреблять в пищу яблоки, груши, нектарины, сливы. Также лучше быть осторожными с сельдереем, морковью, петрушкой. Эти продукты не нужно употреблять в пищу в цельном виде и в соках, особенно свежевыжатых, поскольку присутствуют одинаковые молекулы аллергенов.

При аллергии на пыльцу злаковых трав нудно исключить из рациона мед. Следующей волной являются реакции на цветение амброзии и полыни. В данном случае лучше не употреблять в пищу дыню, семечки, арбуз, подсолнечное масло, некоторые специи.

Существуют некоторые лекарственные препараты, которые смогут подавить или же снизить реакцию на пищевые аллергены. Также сейчас проводится аллерген-специфическая иммунотерапия. Этот метод предусматривает поэтапное введение пациента вещества, к которому развилась повышенная чувствительность. По мере увеличение дозы изменяется восприимчивость организма к аллергену.

Источник: radiosputnik.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / В ЦАР заявили об укреплении дружбы с РФ

16.01 / Валюта быстрого питания

25.10 / «Хорошо бродить по дворам Москвы»

06.10 / Разин беспокоится за теряющего после операции слух Бориса Корчевникова

10.10 / Названо способное защитить от рака и болезни Альцгеймера растение

19.12 / Политолог: Конституционная реформа в Белоруссии нужна только после ухода Лукашенко

16.07 / Мнение: Есть ли смысл в митингах?

24.11 / “Одиноких омоновцев окружают и начинают бить”: политолог о большой удаче протестующих в Минске

28.09 / Хворь на выдумки хитра

31.07 / Мнение: А это кто?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика