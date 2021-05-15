“Ужасный вор”: Ученые разработали инновационную методику раннего диагностирования глаукомы

Индийские исследователи разработали алгоритм, направленные на оперативное выявление у пациента опасного заболевания глаз – глаукомы. По словам разработчиков, применение в методике искусственного интеллекта позволяет диагностировать заболевание уже на самых ранних его стадиях.

Сотрудники факультета компьютерных приложений С. Аджита и М.В. Джуди, представляющие Кочинский университет науки и технологий (Керал, Индия), в своей презентации разработанного алгоритма назвали глаукому “ужасным вором”, однако анонсировали, что разработанный ими диагностический метод позволит обеспечить ликвидацию данной глазной болезни уже на ранней стадии. Как объяснили медики, в процессе диагностики используются изображения “глазного дна” пациентов, по которым, собственно, и производится идентификация характеристик глаукомы. Научная команда отметила позитивные факторы нового алгоритмического подхода, заключающиеся в его высокой чувствительности, специфичности и точности, а также предположила, что точность такого автоматического обнаружения первых симптомов заболевания будет достигать 100%. К слову, по мнению разработчиков, использующий искусственный интеллект метод существенно превзойдет возможности даже самых опытных офтальмологов.

Глаукомой является группа глазных заболеваний, характеризующаяся повреждением зрительного нерва и последующей потерей зрения в случае несвоевременного выявления повышенного внутриглазного давления. Стоит отметить, что процесс развития глаукомы является довольно длительным и при этом относительно безболезненным. Однако его итогом может стать полная слепота, которой, согласно статистике, в настоящее время страдает около 10 миллионов человек на планете. Именно поэтому специалисты главным залогом успешного лечения глаукомы считают её своевременное и оперативное диагностирование. Материалы научной работы были опубликованы в World Review of Science.

Источник: www.medikforum.ru