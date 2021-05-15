Xiaomi запатентовала три новых варианта смартфона-слайдера вероятной серии Mi Mix 4

В Сети появилась информация о вероятном выпуске серии Xiaomi Mi Mix 4. Компания уже запатентовала три новых варианта смартфона-слайдера.

Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 4, о выходе которого спорят техноблогеры, может все таки выйти на рынок. В интернете появились данные о патенте китайской корпорацией сразу трех вариантов грядущей новинки, которая получит формат слайдера. Скорее всего, предполагают эксперту, речь идет именно об очередном поколении популярной линейки.

Судя по изображениям, приложенным к патентным документам, аппараты получат выдвижной блок камеры. В нем расположена фото-видео-камера, также будет в новинке дополнительный экран. При этом смартфон будет отличаться от Mi Mix 3, раздвигающегося вертикально вверх. Теперь механизм сдвигает часть корпуса в сторону по горизонтали. Все три патентируемые аппарата имеют немного различий, так, в первой модели присутствует многомодульная камера, второй предусматривает наличие дополнительного экрана, в третьей же модификации они совмещены.

При этом стоит учитывать, регистрация в регуляторном ведомстве еще не означает, что Mi Mix 4 действительно выйдет скоро. Никаких других характеристик вероятного нового поколения популярной модели пока нет.

Источник: www.ixbt.com