 

Xiaomi запатентовала три новых варианта смартфона-слайдера вероятной серии Mi Mix 4

15.05.2021, 18:52, Разное
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В Сети появилась информация о вероятном выпуске серии Xiaomi Mi Mix 4. Компания уже запатентовала три новых варианта смартфона-слайдера.
Долгожданный смартфон Xiaomi Mi Mix 4, о выходе которого спорят техноблогеры, может все таки выйти на рынок. В интернете появились данные о патенте китайской корпорацией сразу трех вариантов грядущей новинки, которая получит формат слайдера. Скорее всего, предполагают эксперту, речь идет именно об очередном поколении популярной линейки.

Судя по изображениям, приложенным к патентным документам, аппараты получат выдвижной блок камеры. В нем расположена фото-видео-камера, также будет в новинке дополнительный экран. При этом смартфон будет отличаться от Mi Mix 3, раздвигающегося вертикально вверх. Теперь механизм сдвигает часть корпуса в сторону по горизонтали. Все три патентируемые аппарата имеют немного различий, так, в первой модели присутствует многомодульная камера, второй предусматривает наличие дополнительного экрана, в третьей же модификации они совмещены.

При этом стоит учитывать, регистрация в регуляторном ведомстве еще не означает, что Mi Mix 4 действительно выйдет скоро. Никаких других характеристик вероятного нового поколения популярной модели пока нет.

Источник: www.ixbt.com



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