 

Французы приветствовали решение РФ по США и Чехии

15.05.2021, 18:48, Новости дня
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Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение РФ о списке «недружественных государств», предложив добавить туда еще несколько стран.

«Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. (…) Москва проявила правильную инициативу», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».

«Это честно. Поведение США в отношении РФ в течение последних 15 лет было абсолютно недружелюбным», – считает Ja9978.

Другой комментатор призвал перестать называть эти страны «недружественными государствами», так как скорее это настоящие враги, которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и «атаковать прямо в лоб».

Некоторые читатели сочли необходимым расширить этот список.

«Здесь не хватает только Франции и Польши!» – сообщил gauloisrefractaires.

«Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете», – отметил Le Magicien.

«Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон», – написал LETITAN.

По мнению еще одного пользователя, РФ удалось доказать, что санкции – это «не улица с односторонним движением».

«Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома», – заключил Charlattend.

Накануне был утвержден список недружественных РФ государств, список вошли только две страны – США и Чехия. В их отношении будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.

Сообщалось, что РФ отложила запрет посольству США нанимать на работу местных граждан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вопрос об ограничении найма на работу россиян в посольство США закрыт окончательно и бесповоротно, и в Москве ожидают, что Штаты до 1 августа приведут персонал в соответствии с требованиями.



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