Сборная РФ по хоккею уступила Чехии в заключительном матче Евротура

Сборная РФ по хоккею сыграла третий матч на четвертом этапе Евротура – Чешских играх. В заключительном матче РФ уступила Чехии со счетом 0:4.

Шайбы забросили Филип Задина (11-я минута), Иржи Секач (21), Якуб Флек (32) и Томаш Зогорна (41), передает РИА «Новости».

Ранее на Чешских играх сборная РФ победила команду Швеции (6:4) и проиграла команде Финляндии (1:4).

Сборная РФ досрочно обеспечила себе победу в сезоне Евротура. Сборная Чехии выиграла домашний этап.

Ранее нападающий российской сборной по хоккею Матвей Мичков был признан самым ценным игроком (MVP) юниорского чемпионата мира.