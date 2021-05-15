 

Сборная РФ по хоккею уступила Чехии в заключительном матче Евротура

15.05.2021, 18:48, Новости дня
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Сборная РФ по хоккею сыграла третий матч на четвертом этапе Евротура – Чешских играх. В заключительном матче РФ уступила Чехии со счетом 0:4.

Шайбы забросили Филип Задина (11-я минута), Иржи Секач (21), Якуб Флек (32) и Томаш Зогорна (41), передает РИА «Новости».

Ранее на Чешских играх сборная РФ победила команду Швеции (6:4) и проиграла команде Финляндии (1:4).

Сборная РФ досрочно обеспечила себе победу в сезоне Евротура. Сборная Чехии выиграла домашний этап.

Ранее нападающий российской сборной по хоккею Матвей Мичков был признан самым ценным игроком (MVP) юниорского чемпионата мира.



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