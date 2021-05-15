“Завыла на весь мир”. Dzidzio опубликовал интригующий стих после заявлений супруги об изменах
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Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.
Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда – гірша за брехню…
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Подписчики артиста сразу связали этот стих с недавним заявлением супруги певца Ярославы Хомы о подозрениях в измене. При этом сама артистка отмечала, что никаких доказательств измен мужа, с которым сейчас она находится в процессе развода, она не имеет.
“Вот умеют мужчины еще оскорбленными себя сделать. Хуже детей”, – написала nataliya.natusia.
“Ну-у-у, это вас, Михаил, отнюдь не украшает, а, наоборот, доказывает, что она говорит правду… Лучше уже действительно молчать, чем такое”, – отметила natali_kolinchuk.
На стих отреагировала и сама супруга музыканта. Slavia в комментариях к посту опубликовала свой стих.
Я знаю, що все буде добре,
За тебе я Бога молю.
Хоча ми вже більше не пара,
Я тебе серцем люблю.
Я знаю, що час не приходить…
Минає, проходить наш час.
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв’язує нас.
Контекст:
Slavia и Dzidzio поженились в 2013 году спустя 13 лет совместной жизни. Детей у супругов нет.
24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.
Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.
В апреле артистка заявила, что рассчитывает на урегулирование квартирного вопроса с супругом.
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