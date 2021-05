Рябошапка: Ермак – это зло, ключевая проблема Зеленского

“Я думаю, что Ермак – это зло. Ермак – это одна из ключевых проблем, возможно, ключевая проблема Зеленского. Она заключается не только в том, что Ермак является ключевым источником информации для Зеленского, но и в том, что у Ермака есть своя собственная система ценностей, которая заключается в том, что нам нужно смотреть на север и на восток, а не на запад”, – сказал экс-генпрокурор.

По его словам, Ермак “мог втянуть Украину в грандиозный скандал” в отношениях с представителями экс-президента США Дональда Трампа.

“Ермак был одним из тех, кто в кулуарах договаривался с [адвокатом Трампа Рудольфом] Джулиани, с командой Трампа. Ермак был одним из тех, кто был убежден в победе Трампа, и убеждал в этом Зеленского, и формировал его мировоззрение в том направлении, что нам необходимо поддерживать ту команду. […] Я не исключаю, что Россия где-то тоже подыгрывала Ермаку в этой истории и пыталась подыграть так, чтобы втянуть Украину в этот скандал”, – отметил Рябошапка.

Он считает, что в истории, когда “от Ермака требовали сказать, что Украина была виновна во вмешательстве в выборы в США”, Россия выводила себя из-под удара “и пыталась подставить Украину”.

Рябошапка также заявил, что “Ермак – это человек, для которого Москва ближе, чем Вашингтон”.

Контекст:

Ермак назначен главой Офиса президента Украины в феврале 2020 года. До того он был советником Зеленского.

В 2019 году в США разгорелся скандал в связи с телефонным разговором, состоявшимся между Зеленским и Трампом в июле.

9 сентября 2019 года главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – Демократическая партия) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечали, что администрация Трампа, вынуждая Киев “провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность”, угрожала отказать Украине в военной помощи.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на Зеленского во время июльского телефонного разговора.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следовало, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор “посмотрит на ситуацию”. Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему “не подталкивали”, и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Трамп называл расследование демократов “охотой на ведьм” и настаивал, что не давил на Зеленского. В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

