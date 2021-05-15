Малиновский признан лучшим игроком матча чемпионата Италии: украинец забил восьмой мяч и сделал ассист

Малиновский получил оценку 8,8 – это наивысший показатель среди всех игроков поединка.

На девятой минуте матча украинец ассистировал Дувану Запате, когда колумбийский форвард “Аталанты” забил первый гол.

Через 17 минут игроки обменялись ролями. Запата поборолся за мяч в штрафной “Дженоа” и отдал его Малиновскому, украинцу не составило труда попасть в ворота, которые оставил голкипер соперника Федерико Маркетти. Момент гола Малиновского опубликован в YouTube телеканалов “Футбол”.

Как отмечается на сайте чемпионата Италии, это уже восьмой гол Малиновского в 35 матчах текущего сезона Серии А.

В турнирной таблице Серии А “Аталанта” идет второй, команда борется за серебряные награды чемпионата. В активе клуба из Бергамо 78 набранных очков после 37 игр.

Скриншот: legaseriea.it

Контекст:

18 апреля Малиновский забил единственный в матче мяч в ворота уже бывшего чемпиона Италии – “Ювентуса”.

9 мая украинец стал вторым игроком матча в Серии А.

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