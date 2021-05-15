 

Euronews – Италия призывает вернуться к Мальтийскому соглашению по распределению мигрантов в ЕС

15.05.2021, 18:34, Новости дня
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Италия столкнулась с новым наплывом мигрантов, которых приходится размещать на пароме, поскольку местные центры для беженцев уже переполнены, передаёт Euronews. Рим опасается ухудшения ситуации с приходом лета и призывает вернуться к Мальтийскому соглашению, предусматривающему расселение прибывающих нелегалов в разных странах Европы.

Сотни прибывших на итальянский остров Лампедуза мигрантов поселили на пароме. До сих пор судно использовалось в качестве временного пристанища для проведения обязательного карантина — но ему пришлось сменить своё амплуа ввиду переполненности местного центра временного размещения.

На борту обоснуется лишь часть из более чем двух тысяч нелегалов, достигших итальянских берегов всего за 24 часа с воскресенья на понедельник.

МАРИО ДРАГИ, премьер-министр Италии: Перед лицом этой сложной и столь значительной проблемы правительство старается действовать сбалансированно, эффективно и гуманно. Никто не будет оставлен в территориальных водах Италии. Мы считаем, что соблюдение прав человека — основополагающий элемент миграционной политики. Сдерживание миграционного давления в летние месяцы — наша приоритетная задача.

Рим пытается добиться возвращения ЕС к Мальтийскому соглашению, которое устанавливает правила расселения спасённых в Средиземном море мигрантов в других европейских странах. В настоящий момент ведутся переговоры с Францией и Германией. С начала года до итальянских берегов по морю добрались свыше 13 тысяч человек.

Дата выхода в эфир 14 мая 2021 года.
 



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