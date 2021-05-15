Американцы усилили охрану завода “Коноко” в оккупированной восточной Сирии

Пентагон регулярно перебрасывает силы из Ирака в обход международного законодательства через незаконные погранпереходы. Оккупировав восток Сирии, американцы взяли под свой контроль нефтяные месторождения, принадлежащие сирийскому народу. Охрану объектов осуществляют лояльные к США курдские формирования, в ряды которых влились боевики «Исламского государства» (террористическая организация запрещена на территории России). Совместно США и боевики осуществляют контрабанду ресурсов. Чтобы поддержать производство нефти, американцы в нарушение собственных санкций ввезли в Дейр-эз-Зор оборудование и специалистов, необходимые для поддержания инфраструктуры добычи нефти и газа. Неподалеку от населенного пункта Хшам расположен завод Conoco рядом с которым находится американская военная база.

В начале февраля 2018 года здесь произошло крупное столкновение, которое продемонстрировало лояльность США к боевикам «Исламского государства»

Отряды Сирийской Арабской Армии, предположительно при поддержке российских добровольцев, связанных с «ЧВК Вагнера», начали наступательную операцию на позиции джихадистов 7 февраля 2018 года. В ходе ожесточенных боев удалось прижать боевиков к заводу «Коноко», где они «спрятались» за американские флаги.

Для того, чтобы спасти своих союзников и предотвратить освобождение завода, американцы нанесли по наступающим отрядам авиаудары, вынудив сирийцев и русских отступать. «Вагнеровцы» остались в арьергарде, прикрывая отход сирийских сил. По информации местных источников, русские сражались до самого конца, стараясь уничтожить как можно больше террористов и обеспечили союзникам безопасный выход. По разным источникам, в ходе подвига, совершенного под Хшамом, отдали свои жизни от 10 до 20 бойцов «ЧВК Вагнера». Схожие цифры позже опубликовала немецкая газета Der Spiegel.

Столкновение под Хшамом наглядно показало, что американцы заинтересованы в сохранении террористов ИГ под своим контролем, и всерьез опасается русских добровольцев. За несколько лет «вагнеровцам» удалось провести в Сирии ряд чрезвычайно успешных операций против боевиков ИГ, что привело к разгрому группировки. Среди них освобождение города Пальмира, являющегося объектом наследия ЮНЕСКО, операция в Восточной Гуте и снятие длительной осады с города Дейр эз-Зор.

Результаты работы «вагнеровцев» в Сирии стали уникальным геополитическим феноменом — незарегистрированная вооруженная организация сумела дать отпор боевикам из группировки, угрожавшей всему миру.

Прототипом «ЧВК Вагнера» считают русских добровольцев в Донбассе, которые защитили местное население от зверств украинских националистов в 2014 году.