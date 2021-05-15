Самойлова рассказала о предстоящей свадьбе с Джиганом на Мальдивах

Модель Оксана Самойлова анонсировала свадьбу на Мальдивах с рэпером Джиганом. Этой радостной новостью мать четверых детей поделилась с подписчиками в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Уже больше недели Оксана Самойлова, рэпер Джиган и их четверо детей отдыхают на Мальдивских островах. Первые семь дней звездная чета жила на огромной яхте с несколькими спальнями, бассейном и зоной барбекю. Вторую часть отпуска знаменитости проведут в отеле.

Самойлова рассказала, что готовится к важному событию в своей жизни. Она и Джиган решили сыграть свадьбу на островах по местным традициям в один день с друзьями. Мать четверых детей считает, что получится классное и веселое мероприятие.



Изображение взято с: Instagram @samoylovaoxana

Официально Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в декабре 2012 года. Тогда у пары уже была первая дочь Ариела. Причем артист организовал мероприятие за три дня. Он предложил Самойловой стать его женой 12 декабря, заявляя, что это последняя красивая дата в нынешнем столетии. У модели не было времени на покупку свадебного платья, поэтому пришлось сшить его самостоятельно. На свадьбе звездной пары присутствовали только родственники и близкие друзья. После ЗАГСа молодожены отметили событие в ресторане.

Источник: www.instagram.com