 

Новые смартфоны Samsung получат уникальные экраны с плотностью 1000 пикселей на дюйм

15.05.2021, 17:56, Разное
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Компания Samsung готовится снова заявить о себе, как одна из самых инновационных. Так, в новых смартфонах, которые разрабатывает уникальные экраны AMOLED, плотность которых составляет 1000 пикселей на дюйм.
Корпорация Samsung готовит очередное революционное решение в производстве смартфонов. После выпуска самых разнообразных форматов дисплейных панелей, в том числе, гибких, южнокорейский IT-гигант готовит для своих смартфонов уникальный экран. Его плотность будет самой высокой из ныне существующих, в 1 тысячу на дюйм.

Пока самым высоким показателем является 643 точки на дюйм. Создать новый формат экрана позволят оксидных тонкопленочные транзисторы (TFT), которыми оснастят OLED- или AMOLED-панели. Кроме высокого значения плотности, движение электронов в новинке будет в десять раз быстрее, чем в предыдущих дисплеях.

На рынке новые детали для смартфонов будут представлены примерно через три года. Высокоплотные матрицы с большой скоростью работы позволят избежать многих существующих дефектов в работе экранов смартфонов. Кроме того, новая технология может в будущем применяться для работы со шлемами виртуальной реальности.

Источник: 3dnews.ru



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