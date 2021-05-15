Венесуэла одобрила применение вакцины «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» против коронавируса, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Разрешение на применение вакцины «Спутник Лайт» последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины «Спутник V», которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. «Спутник Лайт» поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса», – цитирует РИА «Новости» главу фонда Кирилла Дмитриева.

Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в РФ 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».

В январе в Венесуэле была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Вакцина «Спутник V» одобрена к применению в 65 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.