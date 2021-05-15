Венесуэла одобрила применение вакцины «Спутник Лайт»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» против коронавируса, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Разрешение на применение вакцины «Спутник Лайт» последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины «Спутник V», которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. «Спутник Лайт» поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса», – цитирует РИА «Новости» главу фонда Кирилла Дмитриева.
Вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в РФ 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».
В январе в Венесуэле была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина «Спутник V». Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Вакцина «Спутник V» одобрена к применению в 65 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.
Смотреть комментарии → Комментариев нет