 

Слова Путина об Украине как “антиподе России” демонстрируют непонимание процессов в Украине – МИД

15.05.2021, 17:50, Новости дня
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“Разговор о превращении Украины в “антипод” России демонстрирует непонимание внутренних процессов в нашем государстве. Украинцы как суверенная нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам. Ни российские танки, ни вестники токсичных идей “русского мира” не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство”, – сказал Николенко.

По его словам, Россия максимально усложняет этот путь, в связи с чем Украина “вынуждена принимать решительные меры в ответ”: бороться с дезинформацией, нейтрализовать агентов внешнего влияния, ликвидировать опасность для структурных реформ.

“Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украине и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей”, – объяснил спикер МИД Украины.

Контекст:

14 мая Путин заявил, что “Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию”, в площадку, с территории которой Россия постоянно будет получать новости, “требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ”.

По мнению Путина, в Украине происходит “очевидная зачистка политического поля”, в том числе путем закрытия СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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