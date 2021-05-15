В США проведут свой аналог “Евровидения” в 2022 году

Всего на конкурсе American Song Contest будут представлены все 50 штатов, пять территорий США и столица страны Вашингтон (округ Колумбия). Артисты будут соревноваться за победу в категории “Лучшая оригинальная песня”.

Конкурс будет состоять из трех раундов, в которых участники соревнуются в серии квалификационных раундов, за которыми следуют полуфиналы и гранд-финал, в котором победителем становится один штат или территория.

“На протяжении 65 лет “Евровидение” объединяет людей по всему миру. Как владельцы этого чрезвычайно успешного формата, мы видели, как он нашел место в миллионах сердец по всей Европе и за ее пределами. Теперь мы очень рады, что нашли идеальных партнеров, чтобы поделиться этим уникальным соревнованием и его страстным празднованием музыки и оригинальных песен с американским народом”, – заявил исполнительный директор конкурса “Евровидение” Мартин Остердаль.

Победителя будут отбирать по сумме баллов от телезрителей и членов жюри, которые будут профессионалами из музыкальной индустрии.

Транслировать конкурс American Song Contest будет телеканал NBC.

Контекст:

Конкурс “Евровидение 2021” будет проходить на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая. Участие в “Евровидении 2021” примут представители 39 стран.

Украину представляет группа Go-A – коллектив выступит в первом полуфинале под 15-м номером. После первой репетиции группа вошла в десятку вероятных претендентов на победу по версии авторитетной букмекерской компании William Hill.

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