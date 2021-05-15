 

Космическая киногонка – российские актёры станут первыми в космосе — если их не обойдёт Том Круз

15.05.2021, 17:38, Новости дня
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Россия объявила, что уже в октябре отправит в космос актрису и режиссёра для съёмки документального фильма на орбите, вступая в новую «космическую гонку» с американцами, которые планируют в то же время снимать на борту МКС фильм с участием Тома Круза. Кроме того, «Роскосмос» собирается в конце года возобновить программу «космического туризма» и доставить на МКС японского миллиардера, пишет France 24.

Похоже, здесь разгорается «космическая гонка» — но не такая, какую можно было бы ожидать. Познакомьтесь с российской съёмочной группой, два члена которой отправятся на орбиту в октябре этого года — практически одновременно с американским актёром Томом Крузом, который, как предполагается, сделает то же самое.

ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД, актриса: Когда ты понимаешь, что такая возможность появляется — разве её можно упустить?

Россия пытается вернуть себе утраченные позиции после того, как она лишилась в прошлом году своей монополии на доставку экипажа на Международную космическую станцию. Это произошло после успешного запуска, который осуществила частная компания Space X в сотрудничестве с NASA.

Чего ждать дальше? Американцы хотят продвинуться ещё больше вперёд, аннонсировав проект при участии Тома Круза, который снимется в фильме прямо на борту МКС. Этот актёр славится своими эффектными трюками, а вместе с ним на орбиту отправится режиссёр Дуг Лайман.

ДУГ ЛАЙМАН, кинорежиссёр: Это не просто какие-то абстрактные идеи — это фильм. И мы не обсуждали бы этот фильм, если бы не выяснили, как мы сможем вкратце рассказать эту историю.

Российский фильм под названием «Вызов» станет частью документального проекта, призванного возродить у россиян интерес к национальной космической программе.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН, глава «Роскосмоса»: Первого июня начинается интенсивная подготовка. Она включает в себя и лётную подготовку, и прыжки с парашютом, и работу на земле, и отработку нештатных ситуаций, которых может быть тысяча и одна… Это тяжёлая работа впереди.

Тяжёлая работа предстоит не только съёмочной групе: российское государственное космическое агентство «Роскосмос» также объявило о возобновлении своей программы «космического туризма», анонсировав план отправить японского миллиардера Юсаку Маэдзава на МКС в декабре. Это будет первый раз, когда на МКС вновь отправится космический турист после 2009 года.

Дата выхода в эфир 14 мая 2021 года.

 



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