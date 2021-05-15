Корреспондент – глава украинского Минздрава не верит, что получится привить 100% населения

Глава украинского Минздрава Максим Степанов считает, что в стране не удастся вакцинировать 100% населения. Как пишет «Корреспондент», министр добавил, что граждан Украины сложно убедить в необходимости прививаться от коронавируса, поэтому он надеется, что прививку сделают хотя бы 70% жителей.



Reuters

Граждан Украины сложно убедить в необходимости прививаться от коронавируса, поэтому достичь 100% вакцинации в стране не удастся. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

«Достичь 100 процентов уничтожения вируса, наверное, невозможно. Мы очень надеемся, что мы убедим граждан, чтобы это было 70 процентов», — отметил министр.

При этом, по его словам, в случае вакцинации этих 70% взрослого населения на Украине, скорее всего, отменят карантинные ограничения.

Как напоминает издание, уже более 900 тыс. украинцев получили первую дозу вакцины от коронавируса, две дозы — 3828 человек.