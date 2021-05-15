 

Палестинец похищал воду из кранов жителей Еврейской АО

15.05.2021, 17:33, Разное
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Правоохранительные органы Еврейской автономной области (ЕАО) пресекли несанкционированную врезку в городской водопровод, оставившую на два месяца без воды жильцов 10 домов в одном из микрорайонов Биробиджана.

Палестинец похищал воду из кранов жителей Еврейской АО– В ходе проведённых следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили несанкционированное подключение к городским магистралями водоснабжения. Ответвление вело в общежитие Биробиджанского политехнического университета и обслуживало комнату №148. После допроса её жильцов в совершении преступления признался гражданин Палестины, 20-летний Тарик Махдияр. По его словам, в блоке общежития уже более двух месяцев недоступна вода в связи с ремонтом коммуникаций, что побудило его произвести несанкционированный отбор воды из коммунальных систем Биробиджана, – пояснил представитель СК по Еврейской автономной области Марат Степанян.

В настоящее время комиссия подсчитывает убытки, нанесённые биробиджанскому водоканалу, а именно уточняет количество литров, украденных палестинцем. Сам виновник инцидента отчислен из вуза и будет в ближайшее время депортирован на родину. Санкции не коснутся ещё 18 палестинских студентов-физиков, обучающихся в Биробиджане.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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