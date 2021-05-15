 

Иван Ургант поделился кадрами из поездки в США с женой к падчерице Эрике

15.05.2021, 17:12, Разное
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Длинные майские праздники – в этом году они продлились 10 дней – 43-летний телеведущий Иван Ургант провел в Штатах. Туда он отправился со своей женой Натальей, оставив 5-летнюю дочь Валерию и дочь Нину, которой сегодня, 15 мая, исполняется 13 лет, дома в Москве. Целью путешествия стала долгожданная встреча Натальи Кикнадзе с ее 20-летней дочерью Эрикой от первого брака.

Первыми кадрами из путешествия ведущий, недавно переболевший коронавирусом, поделился с подписчиками еще 3 мая – на снимке его жена крепко обнимает дочь после долгой разлуки.

Всего лишь один год, три месяца и шесть дней ❤, – подписал Иван трогательную фотографию.

Наталья и Эрика Кикнадзе

А накануне Ургант опубликовал серию кадров из Нью-Йорка: на них пара наслаждалась теплой весенней погодой и каталась по мегаполису на велосипедах. Добравшись до Бруклинского моста, супруги сделали романтичное селфи с поцелуем на его фоне.

Это если коротко, – озаглавил фотоотчет ведущий.

Иван Ургант с супругой НатальейЭрика Кикнадзе

Кстати, некоторые подписчики посчитали, что Наталья и Иван приехали к Эрике не только ради встречи: так они якобы хотели поддержать ее после вероятного разрыва с ее бойфрендом Мусой. В апреле ряд СМИ сообщил, что Эрика рассталась с возлюбленным после почти двухлетнего романа. Ее подписчики заметили, что девушка удалила – или скрыла – часть снимков с ним в Instagram и отписалась от него, а после кардинально сменила имидж: перекрасила волосы и брови в розовый цвет. На свежих кадрах в своем аккаунте она позирует одна.

Напомним, Эрика проживает в Нью-Йорке, учится в школе дизайна Parsons по специальности “Современное искусство и фотография” и встречается с молодым человеком по имени Муса. В декабре 2019 года Эрика оказалась в центре расистского скандала. Девушка с осени того года начала публиковать кадры с Мусой, но широкой огласке их роман был предан лишь в декабре. Тогда русскоязычные комментаторы буквально завалили девушку расистскими комментариями в адрес парня, и ей пришлось дать им отпор. Отпор хейтерам недавно дал и Иван Ургант, в эфире шоу “Вечерний Ургант” рассказав о том, что одобряет выбор Эрики:

У меня тоже старшая дочь… Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал.

Эрика и Муса



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