Бюджетный занавес

В РФ больше не будет иностранных инвестиций, зато «жадный бизнес» заплатит дважды.

Во вторник, 11 мая, Госдума проголосовала за расторжение соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Это значит, что крупному российскому бизнесу, зарегистрированному в этой стране («Яндекс», X5 Retail Group, «Связной»), придется либо сменить юрисдикцию, либо начать платить налоги в двойном объеме. А уже на следующий день в Госдуму пришел премьер-министр Михаил Мишустин, пообещавший наказывать «жадный» бизнес за «агрессивную деятельность по выводу в том числе дивидендов, процентов, роялти из России».

Взаимное признание налоговых платежей, как и отказ от него, очень четко и довольно однозначно свидетельствует об ожиданиях роста или падения инвестиционной активности иностранцев по отношении к России. Пока эти ожидания росли и оставались высокими (до 2014 года), разного рода льготы для иностранных инвестиций в Россию сохранялись. А когда надежды относительно притока прямых иностранных инвестиций рухнули, почти все соглашения об избежании двойного налогообложения были быстро и решительно денонсированы по инициативе Российской Федерации.

Примечательно, что и многие российские бизнесы предпочитали формально быть «иностранными инвестициями» — довольно часто материнская компания холдинга находилась за рубежом. До 2008 года основным соображением для этого были налоговые льготы. Но потом началось сильное давление развитых стран на классические офшоры, и их использование радикально сократилось.

Фото: Ведомости / ТАСС

В настоящее время основным резоном использования зарубежных юрисдикций (особенно если говорить о Нидерландах) является защита инвестиций: в РФ с петровских времен иностранный капитал был защищен несколько лучше, чем отечественный.

Иностранному бизнесу тоже отнюдь не гарантирована защита от преследования в России, но вероятность такого исхода много меньше, чем для отечественного.

Еще один важный аргумент за использование иностранной компании для ведения бизнеса в РФ — привлечение капитала. Привлечь капитал (в виде выпуска акций либо облигаций) для компании из развитой страны гораздо дешевле.

Разрыв налоговых соглашений создаст немалые трудности и заметно увеличит издержки бизнеса, который использует зарубежные юрисдикции. Немедленного эффекта это не вызовет: для серьезных управленческих решений нужно время.

Именно отсутствие немедленного негативного эффекта после денонсации первых соглашений, скорее всего, и послужило аргументом для дальнейшей череды отмен соглашений.

Но со временем начнут проявляться долгосрочные эффекты, главным из которых будет снижение инвестиционной привлекательности России.

Следствием этого станет не только падение притока зарубежных инвестиций, но и усиление оттока капитала.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Единственным положительным эффектом от отмены налоговых соглашений будет сбор дополнительных налогов. Но налоговая нагрузка на бизнес в РФ традиционно велика (мы уже близки к вершине кривой Лаффера, и дополнительный рост налогов, скорее всего, вызовет снижение бизнес-активности. Что, в свою очередь, может уменьшить налоговые поступления. Поэтому и для пополнения бюджета идея массового разрыва налоговых соглашений не выглядит очень уж хорошей.

Но есть сценарий, в рамках которого денонсация налоговых соглашений может выглядеть вполне рационально. Этот сценарий — заметное ужесточение санкций против России. В этом случае о притоке иностранных инвестиций можно будет забыть надолго. И на первое место выйдут проблемы наполнения бюджета. Все остальное станет менее важным.

Интересно, что пока денонсированы или изменены со значительным ростом налоговой нагрузки не все соглашения, а только их часть. В настоящее время пересмотренные соглашения охватывают около 70% выплат в зарубежные юрисдикции. По-видимому, неполный охват вызван желанием понаблюдать за реакцией затронутых изменениями экономических субъектов. Если не произойдет заметного снижения экономической активности, то движение в сторону дальнейшего пересмотра продолжится.

Еще один возможный сценарий — борьба с оттоком капитала, которая ведется в РФ давно и не особо успешно. И амнистию предлагали, и льготные зоны в Калининграде и на Дальнем Востоке, и обмен данными с другими странами усиливали — все без толку. Теперь вот решили налоговые соглашения пересматривать. Скорее всего, и эта мере эффективной не будет.

И для первого, и для второго сценария общим является одно: они оба не предполагают заметного экономического роста. 2021 год, скорее всего, покажет рост около 4% за счет эффекта базы и восстановления после эпидемии. А дальше — низкие темпы экономического роста (1-2% в год), в народе называемые застоем.

Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие брокер»

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