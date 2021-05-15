Эксперты рассказали о пяти основных опасностях использования смартфона в туалете

Китайские эксперты рассказали о пяти неприятных и опасных тенденциях, имеющих место при традиционном использовании смартфона в туалете. Большинство опасностей чревато ухудшением здоровья пользователя гаджета.

Специалисты, представляющие китайское издание Sohu, напомнили о том, что при посещении туалета на поверхностях рук может появиться ряд опасных для здоровья бактерий в виде кишечной палочки, норовируса, сальмонеллы и т.п. Использование в уборной смартфона порой чревато тем, что вышеуказанные микроорганизмы остаются на самом гаджете, а оттуда в дальнейшем перекочевывают в принимаемую пользователем пищу. Также использование девайса неизбежно отвлекает от процесса дефекации, и в результате внимание к позывам существенно ослабляется. Подобная тенденция приводит к таким негативным аспектам, как медленная дефекация или задержка стула.

В свою очередь, длительное пребывание в сопутствующей позе способно привести к гиперемии слизистой анального отверстия, варикозу прямой кишки или развитию геморроя. Кроме того, данная поза сопряжена с некоторым нарушением кровообращения, при котором происходит отток крови вниз, лишающий одновременно её мозг. Данный процесс вызывает онемение ног, а резкое вставание даже способно вызвать головокружение.

Кроме сопряженных с ухудшением здоровья причин эксперты назвали и фактор, связанный с экономическими потерями. Таковым является случайное падение смартфона в унитаз в силу какой-либо случайной причины.

Источник: inosmi.ru