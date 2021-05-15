 

Гарик Харламов назвал цену развода с Кристиной Асмус

15.05.2021, 17:00, Разное
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Комик Гарик Харламов назвал цену развода с актрисой Кристиной Асмус. Он высмеял процесс раздела имущества в рамках шоу Comedy Club на канале ТНТ.
Харламов рассказал, что Кристине Асмус досталось после развода. Гостями очередного выпуска шоу стали Екатерина Варнава и ее избранник Александр Молочников. Первая дебютировала как театральная артистка в спектакле режиссера под названием «Бульба. Пир».

Актриса призвала комиков ходить в театр, чтобы понимать суть постановок. Воля отметил, что этого ведущие сделать не могут. Харламов заявил, что данное культурное учреждение посещал семь лет, а в результате лишился половины дома. Воля добавил, что теперь не ходит на соревнования по гимнастике.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в прошлом году. Они сохранили приятельские отношения ради общей дочери Анастасии. Имелась информация, что комик оставил дом в Подмосковье наследнице, оформив соответствующие документы.

Источник: teleprogramma.pro



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