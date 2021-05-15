Гарик Харламов назвал цену развода с Кристиной Асмус

Комик Гарик Харламов назвал цену развода с актрисой Кристиной Асмус. Он высмеял процесс раздела имущества в рамках шоу Comedy Club на канале ТНТ.

Харламов рассказал, что Кристине Асмус досталось после развода. Гостями очередного выпуска шоу стали Екатерина Варнава и ее избранник Александр Молочников. Первая дебютировала как театральная артистка в спектакле режиссера под названием «Бульба. Пир».

Актриса призвала комиков ходить в театр, чтобы понимать суть постановок. Воля отметил, что этого ведущие сделать не могут. Харламов заявил, что данное культурное учреждение посещал семь лет, а в результате лишился половины дома. Воля добавил, что теперь не ходит на соревнования по гимнастике.

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в прошлом году. Они сохранили приятельские отношения ради общей дочери Анастасии. Имелась информация, что комик оставил дом в Подмосковье наследнице, оформив соответствующие документы.

Источник: teleprogramma.pro