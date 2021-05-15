 

В РПЦ рассказали о регламенте по «изгнанию бесов»

15.05.2021, 16:56, Новости дня
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Документ, регламентирующий изгнание бесов, указывает, что экзорцизмом не могут заниматься миряне, а проводить его можно только с благословения епархиального архиерея и бесплатно, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы не думаем, что этим могут заниматься миряне, даже если они проучились какое-то время в духовной семинарии. Если священнослужитель, который имеет большой опыт «различения духов», как говорится в Священном Писании, хочет взяться за это дело, то, прежде всего, он должен получить на это благословение у своего правящего архиерея – об этом говорится в документе. Также в документе говорится о том, что эта деятельность должна быть безвозмездной, он не должен брать за это деньги», – цитирует РИА «Новости» митрополита.

Он отметил, что в документе рассматриваются богослужебные чины экзорцизма. «Они довольно разные по своему содержанию, и мы даем рекомендации по тому, какие чины здесь могут использоваться», –  уточнил  иерарх.

Ранее митрополит Илларион заявил, что комиссия по богословию РПЦ разработала документ, который регламентирует практику экзорцизма. Как отметил Иларион, документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации.



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