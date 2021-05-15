Умер заслуженный артист РФ Марк Бек

В Петербурге на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России, пианист-виртуоз Марк Бек, сообщил Санкт-Петербургский драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

«Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист РФ Марк Бек», – говорится в сообщении на сайте театра.

Бек – дипломант IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971), Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973). В театре имени Комиссаржевской работал с 2019 года.

Вместе с матерью Галиной Сорочан и отцом Александром Исаковым около 20 лет, с 1965 года по 1985-й, представлял эстрадные программы в рамках семейного трио. Его родители также были заслуженными артистами России.

О времени и месте прощания с пианистом театр сообщит дополнительно.