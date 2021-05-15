Умер заслуженный артист РФ Марк Бек

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15.05.2021, 16:56, Новости дня
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В Петербурге на 80-м году жизни скончался заслуженный артист России, пианист-виртуоз Марк Бек, сообщил Санкт-Петербургский драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

«Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист РФ Марк Бек», –  говорится в сообщении на сайте театра.

Бек – дипломант IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971), Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973). В театре имени Комиссаржевской работал с 2019 года.

Вместе с матерью Галиной Сорочан и отцом Александром Исаковым около 20 лет, с 1965 года по 1985-й, представлял эстрадные программы в рамках семейного трио. Его родители также были заслуженными артистами России.

О времени и месте прощания с пианистом театр сообщит дополнительно.



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