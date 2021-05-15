Саакашвили вместе с соратниками подал иск против Грузии в ЕСПЧ

Дела находятся на начальной стадии рассмотрения, вынесение решения судом займет не менее двух лет, отметил минюст.

“Саакашвили не согласен с тем, что вынесенный ему приговор о помиловании убийц [банковского клерка] Сандро Гиргвлиани противоречит Европейской конвенции… “Угулава пожаловался на все завершенные против него уголовные дела в Грузии”, – сообщили в министерстве.

В заявлении указывается, что оппозиционер Мелия хочет оспорить свой арест 23 февраля этого года.

Радиостанция “Голос Америки” отмечает, что по завершению срока президентства в 2013 году Саакашвили покинул Грузию и с тех пор не возвращался. В отличие от Мелии и Угулавы, экс-президента приговорили заочно, он не отбывал наказание в тюрьме.

Представители правящей партии “Грузинская мечта” посчитали, что иском в ЕСПЧ оппозиционеры хотят “лишний раз привлечь к себе внимание”. Представители власти заявили о полном доверии решениям Страсбургского суда.

“Это иски в ЕСПЧ тех лиц, при правлении которых тысячи наших соотечественников подавали иски в тот же Страсбургский суд. Тогда эти лица не учитывали ни эти жалобы, ни соблюдение принципа справедливого правосудия, ни права человека… Что же, давайте подождем, думаю, они получат справедливый ответ на свои иски”, – сказал в комментарии радиостанции депутат от правящей силы Арчил Талаквадзе.

Оппозиция считает, что когда судебное разбирательство касается оппонентов грузинских властей, то, как правило, налицо случаи избирательного правосудия.

“Грузинские суды по-прежнему принимают необъективные решения, в результате чего они не пользуются доверием населения”, – сообщила “Голос Америки”.

По словам оппозиционеров, это демонстрирует необходимость безотлагательной судебной реформы.

Депутат от оппозиционной партии “Лело” Анна Нацвлишвили сказала, что внутри Грузии правосудие не осуществляется, поэтому “поток дел, направленных в Страсбург, будет бесконечным”.

Контекст:

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. После ухода с должности он покинул страну. В Грузии против него возбудили него несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

27 августа Саакашвили опубликовал видеообращение на грузинском языке, в котором сообщил, что возвращается в Грузию. Экс-министр юстиции Грузии Тея Цулукиани в ответ заявила, что, как только политик въедет в страну, его задержат и поместят в тюрьму. Саакашвили отметил, что продолжит работу в украинском Исполнительном комитете реформ, но активно включится в политический процесс в Грузии.

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