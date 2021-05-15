 

С волшебной палочкой и в ярком платье. Первые снимки феи-крестной из “Золушки” в исполнении Билли Портера

15.05.2021, 16:54, Новости дня
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Главную роль в мюзикле сыграет певица Камила Кабелло, роль мачехи – Идина Мензель. Изначально лента предназначалась для выхода в кино, однако права на ее показ онлайн приобрел сервис Amazon Prime. Премьера намечена на сентябрь 2021 года.

Режиссер ленты Кей Кэннон рассказала изданию Entertainment Weekly, что для нее работа над фильмом стала возможностью показать культового персонажа – Золушку – так, чтобы это больше соответствовало тому, через что проходят девушки и женщины сейчас. По ее словам, она хотела “перевернуть классические образы с ног на голову”.

Самое радикальное изменение в адаптации, по сравнению с оригинальной историей, пришлось на фею-крестную, которую в фильме играет темнокожий американский актер Билли Портер.

Entertainment Weekly в Instagram показал, как Портер смотрится в наряде феи – в ярко-оранжевом платье с камнями и с волшебной палочкой.

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Публикация от Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

Также издание опубликовало кадры с главной героиней фильма в исполнении Кабелло.

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Публикация от Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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