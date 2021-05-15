 

“За европейский выбор отдали свои жизни наши лучшие патриоты”. Кличко встретился с главой представительства ЕС и послами 20 стран Европы

15.05.2021, 16:54, Новости дня
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В церемонии открытия Дня Европы также приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, глава представительства Европейского союза в Украине, председатель Дунайской Комиссии, послы 20 стран Европейского союза и государств Дунайской комиссии.

“Рад поздравить всех с открытием Дня Европы в Украине, который в Киеве отмечают уже 19 лет подряд. Общая концепция сегодняшнего праздника – “Дунайский путь в Европейский союз” – определена не случайно. Впервые за 70 лет Украина избрана главой “Дунайской комиссии”. Это – новые возможности и признание авторитета нашего государства в Дунайском регионе”, – сказал Кличко.

Он напомнил, что сегодня также отмечают Международный день семьи.

“А в символическом смысле семья для Украины – это большая европейская семья”, – отметил мэр столицы.

Кличко отметил, что городские власти ежедневно работает, чтобы Киев развивался как современная европейская столица, становился удобным и комфортным для его жителей и гостей.

“Мы поддерживаем контакты с городами-побратимами, налаживаем новые экономические и культурные связи с городами Европы и мира. Перенимаем лучший опыт из муниципального управления, по развитию местного самоуправления и реализации перспективных городских проектов”, – сообщил Кличко.

Мэр столицы отметил, что города-партнеры Киева – Будапешт, Вена, Мюнхен, Братислава, Белград – невозможно представить без славного Дуная – артерии, соединяющей наши страны и города.

“Соединяют их и общие ценности – справедливости, закона, достоинства и демократии. И цель, ради которой украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор. За него отдали свои жизни наши лучшие патриоты! Поэтому мы не должны останавливаться на пути, который выбрали. А должны строить успешное и сильное украинское государство. Потому что Украина – это Европа! А Киев – европейская столица! С Днем Европы вас! Слава Украине!” – резюмировал Кличко.

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Контекст:

Согласно Указу президента, День Европы отмечается ежегодно в третью субботу мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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