Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл в Музее мадам Тюссо переселили к голливудским звездам

С тех пор, как пара решила сложить с себя полномочия членов королевской семьи, она переехала в США. Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл подписали несколько контрактов по созданию контента для Netflix, Spotify и Apple. В ответ на это Музей мадам Тюссо решил переместить их фигуры к другим американским знаменитостям.

“Герцог и герцогиня Сассекские займут центральное место в новой зоне вечеринок в окружении своих товарищей, что отражает их решение сменить Фрогмор (Фрогмор-хаус, загородная резиденция членов королевской семьи. – “ГОРДОН”) на Голливуд”, – говорится в сообщении музея.

Ранее восковые статуи герцогов Сассекских стояли в королевской зоне лондонского Музея мадам Тюссо. Их соседями по залу были королева Елизавета II, принцы Филипп и Уильям, а также Кейт Миддлтон.

Контекст:

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния).

14 февраля 2021 года супруги через своего пресс-секретаря объявили, что ждут второго ребенка. У них родится дочь.

В марте стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена, а спустя месяц американское издательство анонсировало публикацию детской книги, написанной герцогиней Сассекской.

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