Нападающего сборной Бразилии по футболу обвинили в планировании вооруженного нападения

Отмечается, что Магальяйнс подал иск против Неймара в суд города Сан-Паулу. Он требует от Неймара компенсацию в 1 млн бразильских реалов (около $190 тыс. по курсу Центрального банка Бразилии).

Магальяйнс сделал серию репортажей о предполагаемых практиках гомофобии со стороны футболиста.

Бразильский политик также обвинил адвоката Неймара в угрозах убийством.

Магальяйнс заявил, что теперь вынужден “скрываться от публики, находясь под угрозой смерти, исходящей от Неймара и его адвоката”.

Контекст:

29-летний Неймар в сезоне 2020/2021 года провел 29 матчей, забив 16 голов, шесть из них – в Лиге чемпионов УЕФА. По данным ресурса transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет €110 млн.

Неймар перешел в ПСЖ из испанской “Барселоны” в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе ПСЖ Неймар трижды стал чемпионом Франции.

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