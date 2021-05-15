Обозреватель Hill предложил Москве и Вашингтону пообщаться в стиле КПСС – «откровенно и по-товарищески»

Джо Байден и Владимир Путин должны как можно скорее провести личную встречу, пишет бывший сотрудник посольства США в РФ и обозреватель Э. Уэйн Мерри в своей статье для The Hill. Из-за постоянных взаимных высылок дипломатов, нынешнее состояние российско-американского диалога ещё хуже, чем было в годы холодной войны. Чтобы избежать опасных последствий, Байден и Путин должны встретиться для товарищеского и открытого разговора, пишет автор.



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Впервые с 1943 года министерство сельского хозяйства США не будет иметь своего представителя в американском посольстве в Москве, пишет обозреватель Э. Уэйн Мерри в своей статье для The Hill. Автор отмечает, что министерство имело связь с Москвой на протяжении всей холодной войны и тридцать лет после её окончания — но теперь этой связи нет.

Проблема состоит не только в области сельского хозяйства, пишет Уэйн Мерри: теперь США и РФ не коммуницируют практически по всем направлениям — и причина не в том, что Вашингтон и Москва отказываются от диалога, а в том, что из-за взаимных высылок дипломатов почти не осталось технических возможностей для такого диалога. Как отмечает автор, сейчас США и РФ ещё хуже готовы к диалогу, чем в самые напряжённые годы холодной войны.

Уэйн Мерри напоминает, что в 1983 году ядерная война между СССР и США могла начаться лишь по причине того, что обе стороны не знали о намерениях и целях друг друга. Нынешняя ситуация очень напоминает то время, считает автор. «Смысл дипломатии заключается не в приёмах и протокольных мероприятиях, а в важной деятельности по контролю за международными спорами и предотвращению трансформации этих споров в войны», — пишет автор.

Между тем, Вашингтон и Москва совместно уничтожили большую часть дипломатических инструментов в своих отношениях, отмечает Уэйн Мерри: закрыты все консульства, послы отправлены обратно на родину для «консультаций», а число сотрудников в посольствах сократилось настолько, что посольство США в Москве даже приостановило выдачу виз.

«Глупо полагать, что мы следуем собственным интересам, «наказывая» Россию отказом от диалога с ней», — пишет автор: напротив, российские власти ощущают укрепление своих позиций. Необходимо начинать восстановление коммуникации между США и Россией, причём начинать нужно с самого высокого уровня: как можно скорее провести саммит между двумя президентами.

Как отмечает автор, необходимо отставить в сторону глупое утверждение о том, что участие Джо Байдена в саммите станет знаком его одобрения или даже покорности перед Владимиром Путиным. По мнению Уэйн Мерри, двум лидерам нужно «то, что в КПСС называли открытым и товарищеским обменом мнениями». Честным, потому что не нужно закрывать глаза на плохое состояние двусторонних отношений, а товарищеским — потому что главы крупнейших ядерных держав несут общую ответственность за мир.

По мнению автора, Байден не повторит фиаско Трампа на саммите с Путиным в Хельсинки трёхлетней давности: тогда всё случилось из-за того, что в ход пресс-конференции после встречи лидеров вмешались вопросы внутриполитической повестки США о президентских выборах. Как отмечает Уэйн Мерри, личная встреча Путина и Байдена не приведёт к моментальному восстановлению отношений, но может послужить основой для возобновления нормальных контактов.

Автор напоминает, что в начале холодной войны, когда радикалы настаивали на обрыве контактов с Москвой, Уинстон Черчилль сказал, что «встречаться лицом к лицу лучше, чем воевать». Это утверждение по-прежнему верно, резюмирует Уэйн Мерри.